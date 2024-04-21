Мир 21 апреля 2024, 10:48 «Еще больше горя». Названо пагубное последствие для Украины от помощи США Слуцкий: новый пакет помощи Украине от США затянет конфликт Cpl. Mackenzie Binion/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Деньги, выделенные Соединенными Штатами Украине в рамках нового пакета помощи, не помогут ей добиться победы, а только усугубят ситуацию. Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

«Новый пакет военной помощи убьет еще тысячи и тысячи людей, затянет конфликт, принесет еще больше горя и разрухи. Но не спасет киевский режим от неминуемого краха», — написал он.

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Слуцкий отметил, что ту же идею пытаются донести некоторые западные политики и эксперты, в том числе в Соединенных Штатах, но их не хотят услышать.

По словам политика, выделение денег не принесет желаемых результатов ни киевскому режиму, ни его западным спонсорам. США и ЕС уже «вкачали» в Украину сотни миллиардов долларов, но контрнаступление «захлебнулось», и становится все очевиднее, что Украина обречена на поражение — «военное, политическое, да и историческое», заключил он.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин также считает, что деньги США не помогут ВСУ прийти к победе. По его мнению, они только загонят Украину в долговую яму.