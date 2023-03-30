Мир 30 марта 2023, 17:31 Прямое участие Великобритании в украинском конфликте допустили в России Посол Келин заявил, что Великобритания может напрямую вмешаться в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Великобритания вполне может принять прямое участие в конфликте на Украине в будущем. Исключать этого нельзя, заявил в интервью телеканалу RTVI посол России в стране Андрей Келин.

Дипломат указал, что вовлеченность британской стороны нарастает из-за поставок техники и обучения украинских военных. В этом смысле и стоит рассматривать роль британцев.

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«Но ничего нельзя исключать на будущее», — подчеркнул он в ответ на вопрос о вероятности прямого участия военных Великобритании в украинском конфликте.

Ранее замминистра обороны королевства Джеймс Хиппи опроверг передачу Украине кассетных боеприпасов и содержащих белый фосфор снарядов.

Страна тем не менее планирует начать поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном, которые предназначены для уничтожения бронетехники. В британском Минобороны отметили, что этот компонент увеличивает возможность поражения боевых машин.