Мир 04 февраля 2023, 16:04 Призывы ЕС к миру на Украине сочли лицемерными МИД России назвал лицемерным призыв ЕС к миру на Украине на фоне военных поставок РИА «Новости»

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Призыв Европейского союза к завершению боевых действий на Украине является лицемерным: одновременно с этим страны сообщества продолжают финансировать ВСУ и поставлять им вооружение. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Призывы Евросоюза к миру являются лицемерными. В этих условиях они также заявляют, что готовы поддерживать украинских военных столько, сколько нужно», — сказала она.

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Захарова подсчитала, что после начала конфликта Евросоюз выделил Украине уже 12 миллиардов евро за счет средств налогоплательщиков.

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«Расширение программ подготовки ВСУ, увеличение тренировочных лагерей, новые поставки техники и вооружение, наращивание финансирования конфликта — все это ведет к росту жертв, в том числе среди мирных людей», — добавила она.

Также дипломат упрекнула Евросоюз в поддержке неонацистского украинского режима, чтобы решить задачу ослабления России.

Ранее глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Борель заявил, что Европа готова пойти на переговоры с Россией по украинского вопросу, но не видит от нее ответного желания.