Мир 03 февраля 2023, 13:39 Боррель упрекнул Россию в нежелании идти на переговоры по Украине Глава дипломатии ЕС Боррель заявил об открытой позиции Европы к переговорам по Украине РИА «Новости»

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Евросоюз продемонстрировал полную открытость и готовность к переговорам для решения украинского конфликта. Со стороны России однозначного ответа о завершении специальной военной операции не поступило. Об этом в своей колонке для австрийской газеты Der Standart написал глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что за последние несколько месяцев страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину, так как не увидели со стороны России желания прекратить боевые действия.

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«Некоторые утверждают, что большое количество оружия продлит конфликт и приведет к дальнейшей эскалации и что единственным решением являются дипломатические переговоры. Но в то время как европейцы всегда открыты для любого, кто искренне стремится к прекращению войны путем переговоров, Россия до сих пор ясно давала понять, что намерена упорствовать», — написал Боррель.

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Глава дипломатического корпуса Евросоюза подчеркнул, что все, кто пытался вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о дипломатическом разрешении конфликта, ушли ни с чем.

Выходом из сложившейся ситуации дипломат назвал дальнейшие поставки оружия украинским военным.

Самолеты-истребители не вошли в состав новой военной помощи Евросоюза для Украины, о которых просили руководители страны. Об этом заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Он пояснил, что вопрос вызвал много споров среди стран-союзников. Прийти к консенсусу так и не смогли.