Мир 04 февраля 2023, 15:46 ЕС упрекнули в поддержке неонацистов ради ослабления России МИД России: ради интересов США и ослабления России ЕС пошел на поддержку неонацистов РИА «Новости»

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Страны Европейского союза ради обслуживания интересов США и стремления ослабить Россию открыто пошли на поддержку украинских неонацистов. Об этом заявила представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Прошедший 3 февраля саммит Украина — Евросоюз еще раз подтвердил, что ЕС продолжил безоглядно поддерживать неонацистов на Украине», — сказала она.

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Захарова отметила, что тем самым Евросоюз потакает грубым нарушениям конфессиональных и языковых норм в Евросоюзе, попранию свободы слова, подавлению инакомыслия.

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«Цинично подтверждая после саммита свою приверженность к уважению прав национальных меньшинств, ЕС полностью перечеркнул собственные принципы, на которых когда-то строился», — отметила Захарова.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Украины нет определенных жестких сроков на вступление в Евросоюз.