Мир 15 февраля 2023, 16:19 НАТО нарастил производство артиллерийских боеприпасов для Украины Генсек НАТО Столтенберг: производство боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ увеличивается U.S. Department of Defense

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Страны НАТО в приоритетном порядке увеличили производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

«Производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра уже увеличивается, и это позволяет одновременно восполнять наши запасы и продолжать оказывать поддержку Украине», — сказал Столтенберг.

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Главы военных ведомств стран Североатлантического альянса уже обсудили проблему нехватки боеприпасов для украинской армии и начали ее оперативно решать.

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Запад отказал Украине в истребителях. Обсуждение этого вопроса анонсировал Столтенберг. Но глава Пентагона Ллойд Остин избегал темы авиационных запросов Украины на встрече в формате «Рамштайн».

Ранее Столтенберг высказался о перспективах поставок самолетов на Украину.