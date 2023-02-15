15 февраля 2023, 16:19
НАТО нарастил производство артиллерийских боеприпасов для Украины
Генсек НАТО Столтенберг: производство боеприпасов калибра 155 мм для ВСУ увеличивается
Страны НАТО в приоритетном порядке увеличили производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров для Украины. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.
«Производство артиллерийских боеприпасов 155-миллиметрового калибра уже увеличивается, и это позволяет одновременно восполнять наши запасы и продолжать оказывать поддержку Украине», — сказал Столтенберг.
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Главы военных ведомств стран Североатлантического альянса уже обсудили проблему нехватки боеприпасов для украинской армии и начали ее оперативно решать.
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Запад отказал Украине в истребителях. Обсуждение этого вопроса анонсировал Столтенберг. Но глава Пентагона Ллойд Остин избегал темы авиационных запросов Украины на встрече в формате «Рамштайн».
Ранее Столтенберг высказался о перспективах поставок самолетов на Украину.
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