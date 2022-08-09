«Нацистская хрень». Медведев жестко отреагировал на предложение премьера Эстонии не пускать россиян в Европу

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «нацистской хренью» заявление эстонского премьера Каи Каллас о том, что следует закрыть Европу для российских туристов. Пост Медведева появился на его странице в соцсети «ВКонтакте».

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: „Посещение Европы — это привилегия, а не право человека“», — написал он.

Политик отметил, что ему «так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, — не ваша заслуга, а наша недоработка“».

О том, что нужно перестать выдавать россиянам туристические визы в страны Евросоюза, эстонский премьер заявила также в соцсетях. Она призвала «прекратить туризм уже сейчас».

«Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что, пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России — Финляндия, Эстония и Латвия», — добавила Кая Каллас.

Перед этим украинский президент Владимир Зеленский призывал запретить всем россиянам въезд в западные страны.