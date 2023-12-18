Мир 18 декабря 2023, 13:43 «Приветствуем такой успех». Кремль прокомментировал победу коалиции Вучича на парламентских выборах Песков: в Кремле внимательно следят за выборами в Сербии Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press

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Коалиция действующего президента Сербии Александра Вучича набрала большинство голосов на парламентских выборах. Россия внимательно следила за голосованием, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы действительно очень внимательно за этим следим. Это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас, братской. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина [Александра] Вучича», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

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Россия, по словам Пескова, рассчитывает на продолжение курса Сербии на сближение, взаимовыгодное и взаимоуважительное сотрудничество.

Досрочные парламентские выборы в Сербии прошли 17 декабря. Коалиция Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, по итогам подсчета 91% бюллетеней, набрала 47,21% голосов. На счету прозападного блока «Сербия против насилия» 22,9% голосов. RT сообщил, что Александр Вучич объявил об абсолютной победе.