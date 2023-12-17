Мир 17 декабря 2023, 08:02 Сербия проведет внеочередные парламентские выборы Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут 17 декабря Predrag Milosavljevic/XinHua/globallookpress

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Более 6,5 миллионов граждан Сербии поучаствуют в досрочных парламентских выборах и проголосуют за новое руководство в 65 муниципалитетах и городах. Об этом сообщил «Интерфакс».

Всего в регионах 17 декабря откроются более восьми тысяч избирательных участков, 81 из них будет располагаться за границей. За ходом голосования проследит рекордное число наблюдателей — свыше 5,5 тысячи.

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Окончательные результаты выборов огласят через 96 часов после получения последний сводки с избирательного участка. Парламентарии нового созыва приступят к работе через месяц после этого. Новое правительство сформируют через 90 дней после окончательного объявления результатов.

Ранее парламентские выборы прошли в Польше. По мнению блогера «Голос Мордора», результаты голосования разделили страну пополам — победу одержала националистическая партия «Право и справедливость», но правительство формирует фракция «Гражданская платформа».