Мир 18 декабря 2023, 10:02 Стали известны данные подсчета 91% голосов на выборах в парламент Сербии Коалиция Вучича получит 47% на парламентских выборах в Сербии Predrag Milosavljevic / Xinhua / Global Look Press

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Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Александра Вучича получила 47,21% голосов в ходе парламентских выборов, сообщил избирком страны после обработки 91% бюллетеней. Об этом написало РИА «Новости».

Уточняется, что на 7584 из 8273 участков второе место по числу голосов занимает оппозиционный блок «Сербия против насилия» прозападного толка. Он набрал 22,9% голосов. Третье место — за Социалистической партией Сербии (6,67%).

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По словам президента Сербии Александра Вучича, выступавшего в избирательном штабе, коалиция получит абсолютное большинство в парламенте. После выборов сербский лидер ожидает продолжения движения республики к евроинтеграции, а также переговоры по косовскому вопросу.

Внеочередные выборы в Народную скупщину Республики Сербия (однопалатный парламент на 250 депутатских мест) состоялись накануне в 65 населенных пунктах и муниципалитетах страны, автономном крае Воеводина. В выборах участвовали 18 блоков и партий.