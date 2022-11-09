Мир 09 ноября 2022, 08:52 «Притормозят русофобский темп». Джабаров — о влиянии выборов в США на отношения с Россией Сенатор Джабаров: итоги выборов в конгресс могут притормозить русофобский темп США РИА «Новости»

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Возможная смена состава палаты представителей после выборов в конгресс США может притормозить русофобский темп властей США, заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По данным NBC, промежуточные результаты голосования говорят о победе Республиканской партии.

Вместе с тем по словам Джабарова, выборы в американский конгресс ничего принципиально не изменят ни для отношений США с Россией, ни для разрешения конфликта на Украине.

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«Для американцев главное — их внутренние дела, все остальное попутно», — сказал Джабаров.

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В связи с этим сенатор выразил уверенность, что кардинальных перемен во внешней политике не произойдет. Однако возможная смена состава палаты представителей может притормозить их русофобский темп, добавил собеседник агентства

До выборов в конгресс он находился под контролем Демократической партии, благодаря чему они два года регулировали законодательную повестку, а Республиканская партия при этом была почти лишена голоса и не могла толком влиять на распределение средств государства.