Мир 09 ноября 2022, 04:20 Блокирующего помощь Украине республиканца переизбрали в сенат — СМИ Fox: в сенат переизбрали республиканца Пола, который блокировал военную помощь Украине Unsplash

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Республиканца Рэнда Пола, который выступал против выделения военной помощи Украине, переизбрали в сенат США. Такими прогнозами поделились телеканалы Fox, NBC и агентство Associated Press.

Американские СМИ уверены, что дальнейший подсчет голосов не скажется на исходе выборов. Пол проходит в сенат от штата Кентукки в третий раз, опережая демократа Чарльза Букера.

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Ранее Рэнд Пол препятствовал принятию законопроекта о выделении Украине американской помощи, размер которой составляет 40 миллиардов долларов. Также он неоднократно высказывался против расширения НАТО.

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По данным New York Times, в палату представителей переизбрали республиканку Марджори Тейлор — ранее она написала резолюцию по вынесению импичмента Байдену.

Республиканская партия имеет высокие шансы на победу на выборах в конгресс США. Но даже при получении большинства мандатов, республиканцы не станут объявлять президенту Джо Байдену импичмент.