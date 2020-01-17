Пристайко напомнил, что Украина хочет получить черные ящики со сбитого Boeing

Киев заявил о своем праве вести расследование авиакатастрофы под Тегераном, в которой разбился Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Для этого украинская сторона хочет получить черные ящики со сбитого в Иране самолета.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу CNN заметил, что самописцы «было бы идеально иметь на территории страны».

«Мы потеряли самолет, у нас есть право вести расследование», — подчеркнул глава украинского МИД.

Сейчас, по словам Пристайко, между Украиной и Ираном налажено эффективное сотрудничество. Если у Киева не получится расшифровать черные ящики самостоятельно и на своей территории, то он прибегнет к помощи иностранных специалистов.

Ранее министр иностранных дел Ирана заявил, что страна готова передать тела погибших в авиакатастрофе украинцев. Кроме того, экспертам с Украины разрешат участвовать в расшифровке бортовых самописцев.

Самолет Boeing 737-800 вылетел в Киев из Тегерана утром 8 января. Спустя несколько минут борт потерпел крушение. Погибли все, кто находился в лайнере — девять членов экипажа и граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Всего 176 человек.

Спустя несколько дней иранские военные заявили, что Boeing случайно сбили ракетой, приняв его за «вражескую цель».