Украина попросила у Ирана бортовые самописцы сбитого Boeing 737

Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности страны попросили Иран отдать бортовые самописцы сбитого около Тегерана Boeing 737. Борт принадлежал «Международным авиалиниям Украины». Весь экипаж состоял из украинцев.

«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», — сказано в сообщении офиса в Telegram-канале.

Генпрокуратура подчеркнула, что украинская сторона сделает все для качественной расшифровки бортовых самописцев, а также для сохранения доказательств в расследовании обстоятельств трагедии.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рано утром 8 января вылетел из Тегерана. Он должен был доставить пассажиров в Киев. Однако практически сразу после взлета он загорелся и рухнул недалеко от аэропорта. На борту находились 176 человек. Все они погибли. Спустя три дня иранское руководство признало, что ПВО страны сбили лайнер.

Несмотря на катастрофу, Росавиация не стала запрещать российским авиакомпаниям летать над Ираном.