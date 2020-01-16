Иран передаст Украине тела погибших при крушении Boeing граждан

Пассажирский самолет Boeing потерпел крушение после авиаудара близ аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На борту находилось 176 человек. Все они погибли. Известно, что кроме украинцев пассажирами были граждане Ирана, Афганистана, Швеции, Канады, Германии. Лайнер принадлежал «Международным авиалиниям Украины».

Власти Ирана заявили о готовности сотрудничать с Украиной в расшифровке «черных ящиков» сбитого Boeing. Ранее сообщалось, что украинский генпрокурор и руководство СБУ (службы безопасности Украины) попросили Тегеран передать бортовые самописцы. В Киеве пообещали приложить максимум усилий для расшифровки данных и обнародовать объективные доказательства причин трагедии.

После катастрофы Boeing 737 власти Ирана сообщили, что причиной крушения стали технические неполадки. Позднее версия была изменена. Boeing 737 был сбит по ошибке. Оператор принял пассажирский лайнер за крылатую ракету.