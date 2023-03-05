Мир 05 марта 2023, 16:25 Принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III The Sunday Times: принца Гарри и его жену Меган Маркл пригласили на коронацию Карла III flickr

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл получили приглашение на предстоящую церемонию коронации короля Карла III. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Гарри получил приглашение на электронную почту. Представитель принца на запрос издания ответил, что решение о присутствии герцога и герцогини Сакссеских пока что не принято.

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Торжественная церемония коронации Карла III запланирована на 6 мая 2023 года. Однако уже сообщалось, что ряд приглашенных артистов, в том числе Гарри Стайлс, Элтон Джон, Робби Уильямс и Адель, отказались выступать на мероприятии.

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Издание The Sun уточнило, что принцу Гарри по протоколу необязательно посещать церемонию, так как детям и братьям монарха нет необходимости преклонять колено перед королем. Этот элемент этикета обязателен лишь для принца Уэльского Уильяма, который считается прямым наследником престола.

Ранее стало известно, что Карл III и его жена Камилла нарушат историческую традицию, отказавшись использовать карету Gold State при коронации.