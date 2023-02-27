Мир 27 февраля 2023, 02:43 Карл III решил нарушить многовековую традицию на церемонии коронации Daily Mail: Карл III решил нарушить многовековую традицию на церемонии коронации YouTube

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Британский монарх Карл III и его супруга Камилла решили нарушить многовековую традицию и не использовать карету Gold State в церемонии коронации. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

Королевская чета решила вместо 260-летней знаменитой кареты выбрать другой транспорт для поездки из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Однако карета Gold State отвезет короля и его супругу обратно во дворец, сообщило издание.

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Почившая королева Великобритании Елизавета II призналась в 2018 году, что поездка на коронацию в 1953 году была ужасной, так как в карете плохая подвеска. Транспортное средство построили в 1962 году, впервые на коронацию на нем отправился Георг III. С тех пор карета стала традиционным атрибутом для передвижения королевских особ на церемонии.

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В Соединенном Королевстве существует строгий протокол для встречи с монаршими особами. Однако президент Украины Владимир Зеленский явился перед Карлом III в зеленом свитере и штанах. Наряд украинского лидера назвали неприличным, отметило ИА НСН.