Мир 08 января 2024, 03:15 Принц Эндрю заперся дома после обнародования документов по делу Эпштейна Mirror: принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна РИА «Новости»

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Британский принц Эндрю не может справиться со стрессом после публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на источник.

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — рассказал собеседник издания.

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Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси сообщил на допросе, что принц Эндрю частенько гостил у миллиардера и задерживался в его доме неделями. По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи».

Согласно показателям свидетелей, принц Эндрю в присутствии Эпштейна общался с американкой Вирджинией Джуффре. Девушка заявляла, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Но дело до суда не дошло: по данным британских СМИ сын королевы Елизаветы откупился от обвинения, договорившись с адвокатами американки о выплате 10 миллионов долларов.