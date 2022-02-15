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    15 февраля 2022, 23:26

    Сын Елизаветы II «откупился» от дела об изнасиловании — СМИ

    Daily Mail: принц Эндрю «откупился» по делу об изнасиловании за 10 миллионов долларов

    Александра Ломейко

    Дело об изнасиловании, фигурантом которого стал сын королевы Елизаветы II, не дойдет до суда. Принц Эндрю договорился с адвокатами американки Вирджинии Джуфре и выплатит ей около 10 миллионов долларов.

    Сын британской королевы согласился на сделку, но не признал выдвинутые против него обвинения, сообщила газета Daily Mail.

    В поступивших в суд Нью-Йорка документах говорится о «принципиальном соглашении», которого достигли герцог Йоркский и Джуффре.

    По словам источника, принц Чарльз отнесся к ситуации с крайним раздражением. Младшему брату он велел рассчитаться с американкой до «платинового юбилея» Елизаветы II. В июне 2022 года она отметит 70-летие на британском престоле.

    Экс-офицер королевской охраны в беседе с The Sun предположил, что именно королева повлияла на решение принца Эндрю пойти на сделку.

    «Это было не его решение, а королевы», — отметил он, добавив, что в истории полно белых пятен, а показания герцога играли против него.

    Чтобы расплатиться с Вирджинией Джуфре, принц Эндрю собирается продать свое швейцарское шале.

    Адвокат американки отметил, что судью уже уведомили о достигнутом соглашении. Стороны заявят об отклонении иска в течение месяца. Допрос герцога, который запланировали на март, не состоится.