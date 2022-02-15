Дело об изнасиловании, фигурантом которого стал сын королевы Елизаветы II, не дойдет до суда. Принц Эндрю договорился с адвокатами американки Вирджинии Джуфре и выплатит ей около 10 миллионов долларов.

Сын британской королевы согласился на сделку, но не признал выдвинутые против него обвинения, сообщила газета Daily Mail.

В поступивших в суд Нью-Йорка документах говорится о «принципиальном соглашении», которого достигли герцог Йоркский и Джуффре.

По словам источника, принц Чарльз отнесся к ситуации с крайним раздражением. Младшему брату он велел рассчитаться с американкой до «платинового юбилея» Елизаветы II. В июне 2022 года она отметит 70-летие на британском престоле.

Экс-офицер королевской охраны в беседе с The Sun предположил, что именно королева повлияла на решение принца Эндрю пойти на сделку.

«Это было не его решение, а королевы», — отметил он, добавив, что в истории полно белых пятен, а показания герцога играли против него.

Чтобы расплатиться с Вирджинией Джуфре, принц Эндрю собирается продать свое швейцарское шале.

Адвокат американки отметил, что судью уже уведомили о достигнутом соглашении. Стороны заявят об отклонении иска в течение месяца. Допрос герцога, который запланировали на март, не состоится.