Мир 06 января 2024, 05:14 Садовник заявил, что принц Эндрю неделями «получал массажи» у Эпштейна Садовник Эпштейна Алесси: принц Эндрю регулярно получал массажи в доме Эпштейна РИА «Новости»

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Брат действующего короля Карла III принц Эндрю частенько гостил у миллиардера Джеффри Эпштейна и задерживался там неделями. Об этом рассказал садовник финансиста Хуан Алесси в ходе допроса. Его слова передало издание Daily Mail.

По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи». Однажды дом финансиста посетила и супруга принца, но задерживаться там на ночь не стала.

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В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. В списке фигурантов дела оказались многие политики и знаменитости. Например, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Также из рассекреченных материалов следует, что Билл Клинтон в 2011 году угрожал редакции американского журнала The Vanity Fair, пытаясь остановить серию публикаций о продаже Эпштейном детей в сексуальное рабство.

Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании предъявления обвинений. По официальной версии, он покончил с собой.