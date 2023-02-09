09 февраля 2023, 20:10
«Приходится заставлять Шольца помогать нам». Зеленский заявил о сложных отношениях с Германией
Президент Зеленский: между Украиной и Германией настали сложные времена
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что споры о поставках Украине военной помощи и нерешительность Германии привели в тому, что отношения двух стран переживаю непростые времена. Его слова опубликовало издание Der Spiegel.
«Приходится заставлять Шольца помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а европейцам», — сказал Зеленский.
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Он также пожаловался, что дебаты о немецких танках проходят трудно, и это «эмоционально и сложно».
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Ранее Германия потребовала у европейских союзников к концу недели назвать конкретные обязательства по поставкам Украине танков Leopard 2. Немецкое правительство сильно обеспокоено, что партнеры не станут предоставлять боевые машины, как обещали, и выделенных Германией танков не хватит на два батальона, каждый из которых включает 62 танка.
Несколько дней назад, 7 февраля, немецкие чиновники одобрили поставку 178 танков Leopard 1. Они надеются, что танки доставят этим летом. Но, по мнению местных экспертов, самый вероятный срок их прибытия — не ранее 2024 года.
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