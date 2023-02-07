Мир 07 февраля 2023, 19:29 Власти Германии одобрили поставку украинским военным 178 танков Leopard 1 Spiegel: правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 на нужды ВСУ РИА «Новости»

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Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила газета Der Spiegel.

«В деле оказания военной помощи Украине федеральное правительство делает еще один важный шаг. Согласно нашей информации, Федеральный совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1», — говорится в статье.

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Немецкие чиновники надеются, что танки доставят этим летом. Но, по мнению авторов статьи, вероятнее, что их прибытие стоит ожидать не ранее 2024 года.

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Военные эксперты журнала Military Watch ранее заявили, что эти танки скорее навредят Украине, чем помогут. Они назвали технику сильно устаревшей, которая может использовать снаряды лишь одного калибра — 105-миллиметрового. Такие на украинских складах отсутствуют.

Также сообщалось, что большинство танков будет находиться в непригодном состоянии, им требуется ремонт.

Тем временем, в России готовятся к борьбе против танков Abrams и Leopard, которые обещаны Украине разными странами. На заводах ВПК в разы увеличили производство высокоточных управляемых снарядов «Краснополь».