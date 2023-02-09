Мир 09 февраля 2023, 09:04 Германия потребовала у союзников четко обозначить планы на поставку танков Украине — СМИ Bloomberg: ФРГ потребовала у союзников обозначить обязательства по поставкам танков в ВСУ

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Германия потребовала у европейских союзников к концу недели обозначить «конкретные и подробные обязательства» по поставке танков Leopard 2 Украине. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с позицией правительства.

«Германия все больше обеспокоена тем, что европейские союзники не предоставят Украине достаточно боевых танков Leopard 2 для создания обещанных двух батальонов по 62 боевых машины», — указано в материале.

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Собеседник издания уточнил, что наличие конкретных планов позволит официальным лицам Контактной группы по обороне Украины подвести итоги и продолжить планирование на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник.

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Пока переговоры с союзниками по объединению поставок танков, «похоже, мало что дали», отмечается в статье. Помимо Германии, только Португалия сделала конкретное предложение направить самые современные танки — правда, не назвала количество. Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды предложили отправить танки, но пока не взяли на себя четких обязательств. Польша заявила, что предоставит 14 единиц более старой версии Leopard 2, но ей потребуются запчасти из Германии, которые больше не производятся.