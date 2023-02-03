Мир 03 февраля 2023, 21:55 Пригожин призвал Зеленского бороться за Артемовск до конца Бизнесмен Пригожин попросил президента Зеленского не выводить ВСУ из Артемовска Telegram

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Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не выводить войска из Артемовска. Обращение бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута (украинское название Артемовска. — прим. ред.). Не делайте этого. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Боритесь до конца», — отметил Пригожин.

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По его мнению, украинцы не простят Зеленском сдачу Артемовска частной военной структуре. Также Пригожин назвал бои в Артемовске «главным событием этой войны».

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Генпрокуратура Украины ранее предъявила основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожинуподозрения в покушении на неприкосновенность страны и агрессивном ведении боевых действий. Его планируют вызвать на допрос три раза.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на планы украинской Генпрокуратуры вызвать его в Киев. Бизнесмен заявил, что его поездка в столицу Украины исключена.