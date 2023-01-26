26 января 2023, 15:07
Пригожин в ответ на критику позвал бывшего министра обороны ДНР возглавить штурмовиков ЧВК «Вагнер»
Бизнесмен Пригожин пригласил экс-главу Минобороны ДНР Стрелкова на службу в ЧВК «Вагнер»
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) раскритиковал бизнесмена Евгения Пригожина за медийность, а в ответ получил приглашение возглавить штурмовое подразделение в ЧВК «Вагнер». Ответ основателя компании опубликовала пресс-служба «Конкорд».
Редакция «Национальной службы новостей» попросила бизнесмена прокомментировать заявление о том, что ЧВК «Вагнер» — профессиональные бойцы, которых, по его мнению, следовало поберечь и не отправлять на передовую в Соледаре и Артемовске, а самого Евгения Пригожина он призвал не пускать в публичное пространство из-за его прошлого и характера.
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«Как старший начальник ЧВК „Вагнер“, приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», — ответил руководитель компании.
Евгений Пригожин предложил ему приехать в Луганскую Народную Республику и занять руководящую должность в одном из штурмовых подразделений. Он сказал, что никогда не встречался с Игорем Стрелковым лично — только через своего представителя Андрея Трошева вел переговоры о том, чтобы тот перестал критиковать его военную компанию.
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