Мир 03 февраля 2023, 14:12 Генпрокуратура Украины заподозрила Пригожина в посягательстве на целостность страны Генпрокуратура Украины заподозрила Пригожина в покушении на территориальную целостность РИА «Новости»

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Украинская Генпрокуратура предъявила основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину подозрения в покушении на неприкосновенность страны и агрессивном ведении боевых действий. Бизнесмена трижды собираются вызвать на допрос. Информация об этом появилась на сайте надзорного ведомства.

По версии украинских следователей, Пригожин наделен полномочиями по вербовке и подготовке подчиненных ему лиц для ведения боевых действий. Против него возбудили дело по нескольким статьям. Пока Нацполиция продолжает вести досудебное расследование.

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Одна из статей, по которой Украина подозревает Пригожина, предусматривает пожизненное лишение свободы. Для получения уведомления и допроса Генпрокуратура решила вызвать основателя ЧВК 13, 14 и 15 февраля. Повестки появились и на сайте ведомства.

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В конце января Минфин США признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией. Пригожин в ответ заметил, что после этого решения ЧВК «Вагнер» и американцы стали коллегами.

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену, регулярно публикует его комментарии касательно действий ЧВК в зоне спецоперации. В частности, Пригожин сообщал о продолжении тяжелых боев за Артемовск.