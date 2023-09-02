Мир 02 сентября 2023, 13:46 Приглашения послам из России и Белоруссии на вручение Нобелевской премии отозвали Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов России, Белоруссии и Ирана Википедия

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Бурная реакция общества на объявление о приглашении на вручение Нобелевской премии послов России, Белоруссии и Ирана в Стокгольме вынудила организаторов отменить свое решение. На это указали в официальном заявлении Нобелевского фонда.

Организаторы напомнили, что обосновали свое решение, чтобы распространить ценности и послания, которые олицетворяет собой эта награда. Врученная в прошлом году Нобелевская премия мира, которую получили общественные деятели из России, Белоруссии и Украины, стала одним из таких символов.

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«Бурная реакция в Швеции полностью затмила это сообщение. Правление Нобелевского фонда повторит прошлогоднее исключение из обычной практики и не станет приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на вручение Нобелевской премии в Стокгольме», — заявили в фонде.

При этом организаторы отметили, что, как и прежде, представители дипломатических ведомств всех стран посетят церемонию вручения наград в Осло.

По многолетней традиции вручение Нобелевских премий в области науки и искусств вручают в Стокгольме. Но церемония по вручению премии мира всегда проходила в ратуше норвежского Осло в присутствии королевской семьи.

Нобелевскую премию мира в 2022 году присудили представителям российского правозащитного центра «Мемориал»*, украинского Центра защиты гражданских свобод и белорусскому адвокату и председателю движения «Весна» Алесю Беляцкому.

За год до этого лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов**. В минувшую пятницу, 1 сентября, Минюст России внес его в список иностранных агентов.

*Центр «Мемориал» признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению суда.

**Дмитрий Муратов — внесен Минюстом России в список иностранных агентов.