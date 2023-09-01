01 сентября 2023, 21:38
Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова признали иноагентом
Минюст объявил иноагентами Дмитрия Муратова и Руслана Белого
Министерство юстиции России пополнило список иноагентов. В пятницу, 1 сентября, в реестр вошли еще десять человек. Среди них: главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов *, писатель Олег Радзинский* и комик Руслан Белый*.
Дмитрий Муратов* попал в реестр за то, что «распространял материалы иноагентов и использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
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Руслан Белый*, по сообщению Минюста, выступал против СВО на Украине и формировал негативный образ российской армии. Олег Радзинский* — директор организации-иноагента, проживает за пределами России.
Также в реестр попали бывшая журналистка закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Оксана Баршева (Ксения Ларина)*, политики Майрбек Вачагаев* и Максим Резник*, активист Евгений Карпов*, журналист Денис Катаев* и экономист Константин Сонин*.
Также в список организаций иностранных агентов внесли этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva)*.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 году. Он получил награду «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Все деньги он пожертвовал благотворительным фондам. Сумма премии составила около 40,2 миллиона рублей. Свою медаль он продал на американском аукционе за 103,5 миллиона долларов и передал полученные деньги международному фонду ЮНИСЕФ.
*Признан в России иностранным агентом.
Нобелевские премии
Иноагенты
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