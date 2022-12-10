Мир 10 декабря 2022, 21:05 Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в Осло Глава Нобелевского комитета вручил премию мира правозащитникам из РФ, Украины и Белоруссии РИА «Новости»

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Торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в ратуше Осло. Награды получили представители российского центра «Мемориал»*, украинского Центра гражданских свобод и супруга белорусского адвокат и председателя движения «Весна» Алеся Беляцкого Наталья Пинчук. Трансляция доступна на официальном сайте премии.

Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен после вручения медалей и дипломов напомнила, что в этом году правозащитники трех стран получили премии «за представление гражданского общества».

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«Норвежский Нобелевский комитет с гордостью чествует Алеся Беляцкого, „Мемориал“* и Центр гражданских свобод за их вклад в дело мира и человеческого достоинства в эти очень тревожные времена», — заявила глава комитета.

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Церемония вручения премии мира всегда проходит в Осло, а не в Стокгольме. Такое требование в своем завещании оставил Альфред Нобель.

*Центр «Мемориал» признан в России иностранным агентом и ликвидирован по решению суда.