Мир 14 июля 2023, 12:46 Приемы из «Розовой пантеры» и аниме. Маск описал свою подготовку к бою с Цукербергом Бизнесмен Илон Маск рассказал, как готовится к бою с Цукербергом Flickr

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал, как проходит его подготовка к бою с руководителем компании Meta* Марком Цукербергом. Об этом бизнесмен сообщил в Twitter.

«Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клузо (главный герой кинофильма „Розовая пантера“ — прим. ред.), — написал Маск.

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Владелец Twitter пояснил, что при подготовке к бою использует технику главного героя фильма «Розовая пантера» инспектора Клюзо и позволяет своему эксперту по боевым искусствам нападать на него в случайные моменты. Он добавил, что в ход идут также приемы из японского аниме «Ванпанчмен» (One-Punch Man).

Маск решил сойтись на ринге с Цукербергом из-за запуска компанией Meta* приложения, которое будет конкурировать с Twitter. Ранее бизнесмен провел тренировку с ученым и обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом и бросил своего соперника на землю. Сообщалось, что поединок может пройти в римском Колизее, однако эту информацию потом опровергли.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.