Мир 30 июня 2023, 20:34 Поединок Маска и Цукерберга в Колизее сочли невозможным Руководство Колизея заявило, что поединок Маска и Цукерберга в античном музее невозможен Freepik

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Поединка между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом в римском Колизее не будет, в античном музее проходят события высокого культурного уровня. Об этом ТАСС сообщил представитель древнего памятника.

«Такое невозможно, потому что в Колизее проходят события высокого культурного уровня и исключительно в целях сбора средств на благотворительные цели», — заявил собеседник агентства.

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Источники в Минкульте Италии сообщили, что заинтересованные контакты не связывались с ними. Они назвали новость беспочвенной и отметили высокую популярность итальянского культурного наследия. В ведомстве указали, что любой запрос на проведение мероприятия в Колизее тщательно оценивается с позиции сохранности античного музея.

Ранее Маск и Цукероберг решили выяснить отношения в поединке. Это произошло после того, как компания Meta* решила запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Сейчас эта платформа принадлежит Маску.

*Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.