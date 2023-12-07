Мир 07 декабря 2023, 02:50 Приемом Путина в Саудовской Аравии восхитились во Франции Филиппо: Саудовская Аравия встретила Путина с особыми почестями Pxhere

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Президента России Владимир Путина приняли в Саудовской Аравии с большой торжественностью. Об этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Владимира Путина приветствовали в Саудовской Аравии с особыми почестями», — написал он.

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Французский политик напомнил, что визит российского лидера состоялся на фоне утверждений со стороны союзников Украины, что Москву «изолировали на международной арене» и она стала «жертвой ужасных санкций главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Какая глупость! Мы должны полностью и быстро сменить курс», — добавил Филлипо.

Путин в среду, 6 декабря, находился с официальным визитом в Саудовской Аравия, где провел переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Президента России устроили теплую встречу в Саудовской Аравии. Вдоль дорог на пути следования кортежа играли музыканты и стояли всадники на лошадях и даже верблюдах.