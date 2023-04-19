19 апреля 2023, 15:51
Прием китайского министра обороны в Кремле расценили как показ «среднего пальца» США
BI: власти РФ показали США «средний палец», приняв в Кремле главу Минобороны КНР Шанфу
Российские власти показали «средный палец» Соединенным Штатам, приняв в Кремле китайского министра обороны Ли Шанфу. На это указало издание Business Insider.
Журналисты напомнили, что еще в 2018 году США ввели против китайского чиновника санкции за сделки с российским государственным экспортером оружия «Рособоронэкспортом».
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«Решение принять Ли у себя, по-видимому, является средним пальцем для США», — предположили авторы материала.
Они привели мнение основателя организации Atlas Джонатана Уорда — он уверен, что эта встреча «станет оценкой геополитической координации» России и Китая и во многом определит направления военного сотрудничества двух стран.
Во время встречи с Ли Шанфу 16 апреля президент России Владимир Путин отметил, что отношения страны с Китаем успешно развиваются по всем направлениям, включая военное. Во время визита министра обороны Китая был подписан Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР.
США
Россия
Китай
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