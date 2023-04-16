Важное 16 апреля 2023, 20:14 Путин указал на развитие российско-китайских отношений в военной сфере Путин: отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе в военной сфере

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Китая Ли Шанфу отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям. В частности, прогресс идет по линии военных ведомств.

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга — председателя КНР товарища Си Цзиньпина», — отметил Путин.

Реклама

Он положительно оценил недавний визит Си Цзиньпина в Россию. Страны, обратил внимание президент, регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств и проводят совместные учения.

Глава государства напомнил, что на встрече с лидером КНР обсуждали сотрудничество по линии военных ведомств.

Хорошее развитие отношений идет по всем направлениям. В частности, это касается социальной, культурной и образовательной отрасли.

Ранее бывший министр финансов США, профессор Гарвардского университета Лоуренс Саммерс заявил, что США потеряли влияние на международной арене из-за углубления связей между Ближним Востоком, Россией и Китаем. По его словам, это стало огромным вызовом для Соединенных Штатов.