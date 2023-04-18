Общество 18 апреля 2023, 12:30 Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между военными академиями Минобороны: РФ и КНР заключили меморандум о взаимопонимании между военными академиями Пресс-служба Минобороны

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Россия и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании между Военной академией Генштаба ВС РФ и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии КНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Двустороннее соглашение было подписано в Москве во время встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с его китайским коллегой Ли Шанфу.

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Министр обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Россию 16 апреля. В рамках визита он посетил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ, где ознакомился со структурой военного вуза, учебно-материальной базой и посетил музей учебного заведения. Также была достигнута договоренность об обучении более 20 старших офицеров из Китая на высших академических курсах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобороны Китая Ли Шанфу отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям. Он отметил, что государства регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств и проводят совместные учения.