12 января 2024, 17:05
Приднестровье узнало о подготовке иностранных групп для диверсий
МГБ Приднестровья: в Молдавии начали готовить диверсантов для терактов в ПМР
Иностранные специалисты планируют устроить теракты и диверсии на военных объектах Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности страны.
По информации ведомства, иностранцы приступили к подготовке групп диверсантов в Молдавии. Большая часть боевиков прибыла с территории Украины и уже имеет военный опыт.
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«Под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы <…> для проведения на территории ПМР террористических актов», — указали в пресс-службе.
В МГБ отметили, что иностранные специалисты хотят с помощью диверсантов уничтожить важные объекты жизнеобеспечения, а также захватить или ликвидировать высших должностных лиц и руководителей силовых ведомств.
Ранее Приднестровье заявило о стрельбе на украинской границе. По данным Министерства госбезопасности, 7 января пограничники ПМР переместили на территорию Украины двух граждан. Украинская погранслужба сообщение о стрельбе опровергла.
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