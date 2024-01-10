Мир 10 января 2024, 19:28 МГБ Приднестровья сообщило о стрельбе на границе с Украиной Unsplash

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Стрельба произошла на границе Приднестровья и Украины, сообщило приднестровское Министерство государственной безопасности. В результате происшествия двух граждан республики переместили на украинскую территорию.

Представители министерства отметили, что происшествие случилось 7 января, однако подробности по-прежнему выясняются. Украинская сторона ситуацию не комментировала.

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За несколько дней до стрельбы украинские СМИ сообщили о совместной операции национальной полиции и спецслужб Молдавии по поимке предпринимателей, перевозивших через территорию Приднестровья желающих сбежать от мобилизации. Предположительно, они незаконно пересекали границу через лесные тропы.

Как сообщила НСН, жители Приднестровья в свою очередь регулярно жаловались на попытки вербовки со стороны украинских спецслужб. Они интересуются как размещением войск, так и внутриполитическими вопросами.

Ранее политолог Игорь Шорников заявил, что вступление Молдавии в Евросоюз может открыть Приднестровью дорогу к независимости.