Мир 11 января 2024, 02:12 Погранслужба Украины ответила на заявления Приднестровья о стрельбе на границе Погранслужба Украины опровергла заявления Приднестровья о стрельбе на границе Unsplash

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Погранслужба Украины не зафиксировала на границе нестандартных ситуаций с оружием, о которой ранее сообщило Приднестровье. Об этом заявил изданию «РБК-Украина» представитель службы Андрей Демченко.

По информации приднестровского Министерства государственной безопасности, стрельба на границе произошла 7 января. В результате двух граждан непризнанной страны переместили на территорию Украины.

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Демченко предположил, что заявления Приднестровья имеют провокационный характер и направлены на попытку обвинить Украину. Он связал ситуацию с «пророссийской направленностью» ПМР.

Граница между Приднестровьем и Украиной действовала до 26 февраля 2022 года, после чего все блокпосты закрылись. Территорию ПМР используют желающие избежать призыва украинские призывники, попадая через нее в Молдавию.

Ранее Украина неоднократно устраивала провокации на пограничных участках. Бойцы ВСУ закопали 500 тысяч мин возле границы с Белоруссией, где сосредоточено около 120 тысяч солдат. Периодически они запускают беспилотники и включают национальный гимн.