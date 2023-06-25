Мир 25 июня 2023, 18:50 Причину отказа Пригожина от протеста назвали в Германии Spiegel: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин остановил мятеж в России из-за нехватки поддержки РИА «Новости»

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В правительстве Германии предположили, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не стал продолжать мятеж, потому что изначально надеялся на большую поддержку внутри страны. Об этом сообщил журнал Spiegel.

Вечером 24 июня Федеральное министерство иностранных дел и министерство обороны Германии информировали председателей комитетов бундестага по иностранным делам и обороне о текущем развитии событий.

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Директор Федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн поделилась предположением, что основатель «Вагнера» не получил поддержки внутри страны, поэтому он принял решение остановиться. Это мнение поддержала и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер.

Последствия попытки мятежа российского предпринимателя Евгения Пригожина обсудят и министры иностранных дел стран Евросоюза на предстоящей встрече 26 июня.

Основатель ЧВК «Вагнер» ранее выдвинул обвинения в адрес Минобороны. Ведомство опровергло эти заявления. В ответ Пригожин пообещал довести своих бойцов до Москвы, однако вскоре согласился остановить движение отрядов частной военной компании.