Общество 24 июня 2023, 00:42 ФСБ назвала заявления Пригожина «ударом в спину» российским военнослужащим ЦОС ФСБ призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказов Пригожина РИА «Новости»

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В ФСБ назвали заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призывом к началу вооруженного гражданского конфликта в России и «ударом в спину» российским военным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим», — говорится в сообщении Центра.

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Распространенные заявления об ударах Минобороны России по ЧВК «Вагнер» являются провокацией, которые не соответствуют действительности, отмечается в сообщении.

Бойцов «Вагнера» призвали не выполнять приказы Пригожина. Кроме того, их призвали принять меры к его задержанию.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — сказали в ЦОС ФСБ.

Заявления Пригожина послужили основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Также в НАК потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».