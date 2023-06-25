Мир 25 июня 2023, 16:19 Попытка мятежа Пригожина заинтересовала Евросоюз Премьер Бельгии Де Кроо назвал мятеж Пригожина темой встречи глав МИД в Люксембурге РИА «Новости»

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Министры иностранных дел стран Евросоюза на предстоящей встрече в Люксембурге в понедельник, 26 июня, обсудят последствия попытки мятежа российского предпринимателя и основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Он подчеркнул, что это станет главной темой предстоящей встречи руководителей внешнеполитических ведомств европейских стран.

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«Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж <…>, направленный против регулярной армии, окажется в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге», — заявил Де Кроо.

Российский предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил командование российской армии в ударе по лагерю с бойцами. В Минобороны опровергли все заявления, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. В ответ Пригожин выпустил серию угроз в адрес командования и пообещал, что доведет своих бойцов до Москвы.

Следователи ФСБ завели против предпринимателя уголовное дело о вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой Родине. Колонны боевой техники «Вагнера» дошли до Ростова-на-Дону и Липецкой области, когда с предпринимателем связался президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе переговоров он добился от Пригожина смены планов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предприниматель получил г арантии об отмене уголовного дела и возможности отхода в Белоруссию. Он добавил, что обвинения не станут предъявлять и бойцам частной военной компании. Часть из них, если захочет, сможет заключить контракты с Минобороны.