Премьер Ливана обратился к протестующим и назвал причину взрыва в порту

Взрыв в порту ливанской столицы произошел из-за коррупции, заявил премьер-министр страны Хасан Диаб. Он назвал досрочные выборы единственным верным решением в данной ситуации.

В связи с ухудшением ситуации с протестующими в Бейруте, премьер-министр Ливана Хасан Диаб сделал ряд заявлений. Его выступление транслировал телеканал Al Mayadeen. По словам главы правительства, его не следует обвинять в экономических и политических неудачах страны.

«Мы не можем выйти из этого кризиса без досрочных парламентских выборов», — отметил он, добавив, что правительство не цепляется за власть, но желает принять решение, которое спасет страну.

Сегодня протестующие в Ливане захватили несколько правительственных зданий. Беспорядки начались 6 августа из-за недовольства отсутствием воды и электричества, а также общим уровнем жизни, сильно ухудшившемся после разрушительного взрыва в порту 4 августа. Демонстранты требуют отставки правительства.