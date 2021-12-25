Президенты России и Египта по телефону обсудили отношения двух стран

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдельфаттах Сиси обсудили отношения двух стран. Главы государств в телефонном разговоре отметили близость подходов к вопросу политического урегулирования в Ливии.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС „Эль-Дабаа“ и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — сказано в сообщении пресс-службы президента России.

Египет также примет участие в качестве страны-гостя в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2022 года.

В сообщении пресс-службы также указано, что затрагивались и некоторые международные темы. В отношении политического урегулирования в Ливии, констатирована близость подходов России и Египта.

Главы двух стран условились и далее поддерживать тесные контакты.

Президент России Владимир Путин также провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко 28–29 декабря приедет с рабочим визитом в Петербург. Глава республики примет участие в неформальной встрече президентов стран СНГ. На следующий день Лукашенко отправится на встречу с Путиным. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.