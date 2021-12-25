Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, запланирована встреча [29 декабря], они встретятся и на неформальном саммите [СНГ 28 декабря]», — привел слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретаря президента спросили, планирует ли Путин сыграть в хоккей в Петербурге вместе с Лукашенко. На это он ответил, что не знает, какие решения будут принимать лидеры двух стран перед Новым годом.

Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко 28–29 декабря приедет с рабочим визитом в Петербург. Глава республики примет участие в неформальной встрече президентов стран СНГ. На следующий день Лукашенко отправится на встречу с Путиным.

Президенты России и Белоруссии 25 декабря обсудили по телефону подготовку к встрече в Петербурге. Также стороны затронули актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере. Последняя встреча Путина и Лукашенко прошла 13 июля.