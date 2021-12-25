Путин и Лукашенко обсудили по телефону подготовку к встрече в Петербурге

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул Первого».

По данным канала, на повестку было вынесено обсуждение программы мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества двух стран, в том числе в оборонной сфере.

Рабочий визит Лукашенко в Россию пройдет 28–29 декабря. Он примет участие в неформальном саммите СНГ, во второй день президент Белоруссии встретится с Владимиром Путиным, сообщало ранее БелТА. Планируется, что главы государств обсудят белорусско-российское сотрудничество в разных сферах.

Одна из последних встреч Путина и Лукашенко прошла 13 июля. Переговоры тоже состоялись в Санкт-Петербурге. Они длились более пяти часов.