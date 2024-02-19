Мир 19 февраля 2024, 14:31 Президента Бразилии объявили персоной нон грата из-за сравнения войны в Газе с Холокостом Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата после слов о войне в Газе IMAGO/Bashar Taleb apaimages/globallookpress

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата из-за его сравнения войны в секторе Газа с Холокостом. Подробности сообщил израильский телеканал i24.

Кац вызвал посла Бразилии в Израиле Федерико Майеру для выговора. Глава ведомства заявил, что сравнение «справедливой войны Израиля» против ХАМАС со зверствами Адольфа Гитлера и нацистов — позор.

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«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль — сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле», — подчеркнул он.

В социальной сети X телеканал сообщил, что Израиль объявил бразильского президента персоной нон грата.

Ранее власти США собирались отправить Израилю боеприпасы общей стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Государство продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. По данным на 10 февраля, числе погибших в Газе превысило 28 тысяч.