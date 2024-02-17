Мир 17 февраля 2024, 07:41 США захотели поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов WSJ: США захотели поставить Израилю боеприпасов на десятки миллионов долларов РИА «Новости»

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Власти США намерены поставить Израилю боеприпасы различных типов и калибра общей стоимостью на несколько десятков миллионов долларов. При этом администрация президента Джо Байдена постоянно призывает стороны конфликта в Газе к перемирию. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет, в том числе о тысяче бомб MK-82, а также о комплектах высокоточного наведения KMU-572 и взрывателях для бомб KMU-572. Другие подробности журналисты WSJ не привели.

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Израиль продолжает военные действия в Газе, несмотря на резкое осуждение его действий со стороны арабских стран. Армия обороны Израиля ведет бои в Хан-Юнисе. В общей сложности с начала конфликта ЦАХАЛ потерял более 500 военнослужащих. Потери палестинской стороны — почти 30 тысяч мирных жителей, большинство из которых женщины, старики и дети.