10 февраля 2024, 19:47
Президент Венгрии подала в отставку
Венгерский президент Новак сообщила, что уходит в отставку
Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку. Об этом глава государства сообщила в эфире телеканала М1.
Венгерский лидер объяснила свое решение тем, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии человека.
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В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того как выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в 2023 году удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя детского дома. Тот участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.
Оппозиционные партии призвали президента покинуть свой пост.
«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», — сказала Новак.
Венгерский лидер выступала за мирные переговоры по украинскому вопросу. По итогам аудиенции у папы римского Франциска Новак предрекла урегулирование конфликта.
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