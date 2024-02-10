Важное 10 февраля 2024, 19:47 Президент Венгрии подала в отставку Венгерский президент Новак сообщила, что уходит в отставку РИА «Новости»

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Президент Венгрии Каталин Новак решила уйти в отставку. Об этом глава государства сообщила в эфире телеканала М1.

Венгерский лидер объяснила свое решение тем, что в апреле 2023 года совершила ошибку, помиловав замешанного в педофилии человека.

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В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после того как выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в 2023 году удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя детского дома. Тот участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.

Оппозиционные партии призвали президента покинуть свой пост.

«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», — сказала Новак.

Венгерский лидер выступала за мирные переговоры по украинскому вопросу. По итогам аудиенции у папы римского Франциска Новак предрекла урегулирование конфликта.