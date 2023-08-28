Мир 28 августа 2023, 19:00 Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров Президент Венгрии Новак призвала Зеленского приступить к мирным переговорам Википедия

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Президент Венгрии Каталин Новак призвала главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Своим мнением политик поделилась в интервью венгерскому изданию Index.

Новак заявила, что не видит военного решения, которое могло бы привести страны к долгосрочному перемирию.

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«Поэтому необходимо сесть за стол переговоров», — подчеркнула она.

Венгерский лидер указала, что украинский коллега Владимир Зеленский имеет право представлять интересы исключительно своей страны. Так она высказалась о планах киевского режима вернуть территории.

Новак отметила, что уже высказала свое мнение президенту Украины как в частном порядке, так и публично. Они встречались с Зеленским 23 августа в Киеве.

Ранее по итогам аудиенции у папы римского Франциска Новак предрекла урегулирование украинского конфликта. По ее мнению, пришло время говорить о том, «как строить мир».