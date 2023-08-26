Мир 26 августа 2023, 15:29 Президент Венгрии предрек перемены в процессе урегулирования украинского конфликта Президент Венгрии Новак: пришло время для мирного плана по Украине Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Вскоре наступит время для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала президент Венгрии Каталин Новак в интервью итальянской газете il Messaggero.

Глава государства высказалась по итогам аудиенции у папы римского Франциска и подчеркнула, что пришло время говорить о том, «как строить мир», хотя условий для объявления о конкретном плане пока нет.

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«Я согласна с папой Франциском, <… > что существует конкретный мирный план. Теперь мы ближе к реализации проекта», — подчеркнула Новак.

Президент Венгрии побывала на приеме в Ватикане 25 августа. После аудиенции Франциска Новак провела переговоры в государственном секретариате и обсудила гуманитарную ситуацию на Украине.

Европейский союз слишком мало делает для урегулирования украинского конфликта, заявил ранее посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи.